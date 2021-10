Mora suma dos goles en el Apertura 2021

Redacción – El joven de Alajuelense, Carlos Mora, está viviendo su sueño de niño que es estar en La Liga y por eso señala que disfruta al máximo poder estar en el equipo que considera como el más grande de Costa Rica.

Mora es uno de los jóvenes de mayor proyección en «La Liga del Futuro», gracias a su calidad y talento que lo ha llevado a darse a conocer entre el liguismo.

La garra y esfuerzo del volante de 20 años se ha visto recompensado a través de los años, ya que desde pequeño se declara manudo de corazón y poder tener la oportunidad de estar con el León es algo que ilusiona mucho al «cachorro» rojinegro.

En lo que va del presente Apertura 2021, Mora registra 893 minutos en 13 partidos, que lo colocan como uno de los jugadores más regulares del Equipo de su gente. Además, ya registra 2 anotaciones, lo cuál habla bien del extremo derecho.

Pero la ilusión del futbolista va más allá, debido que poder compartir camerino con ídolos de infancia como Celso Borges y Bryan Ruiz es algo que lo motiva aún más, ya que de niño los veía por televisión y ahora es amigo de estos respetados jugadores ticos.

Carlos Mora conversó con AMPrensa.com y contó su emoción por estar en el equipo de su vida, tal y como lo es Liga Deportiva Alajuelense, al cuál siempre soñó con defender.

«Desde niño soñé con estar en La Liga, que para mi es el más grande y desde pequeño he sido manudo de corazón, por dicha y gracias a mi esfuerzo logré estar en Alajuelense, ahora solo queda seguir adelante. Ahora que estoy ahí veía jugadores como Bryan Ruiz y Celso Borges, ahora los tengo a la par y saber que son amigos de uno, es algo que uno soñó es algo fantástico.

Me siento en un buen momento y siempre he sido muy creyente en Dios, así que no creo que tenga una clave porque el fútbol es de conjunto y entonces, creo que todos nos esforzamos para dar el máximo para que se vea favorecido el equipo y la institución, creo que con el esfuerzo de todos vamos a lograr grandes cosas», dijo Carlos Mora a AMPrensa.com.

Este talentoso joven del León es de riñón rojinegro, por lo que tiene una enorme identificación y amor por la institución, que será liderada por el español Albert Rudé tras la salida de Luis Antonio Marín, luego del papelón en Liga Concacaf.