En WhatsApp circula mensaje falso en donde se incita a las personas a que pidan examen en servicios de la CCSS.

Redacción- Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desmienten de forma categórica el audio que circula en WhatsApp en el cual se invita a las personas que no quieren vacunarse que soliciten mediante una carta en los servicios de la institución una prueba antes de vacunarse contra covid-19 para cerciorarse que no corre riesgo.

La Gerencia Médica fue contundente “la Caja esta prueba no se está realizando para tal efecto” y es falso que existe este portillo en el decreto de obligatoriedad como se menciona en el audio.

Señalan además que el “documento que circula con el audio no tiene ninguna validez” para solicitar tal examen.

En el audio se indica que “el decreto de vacunación obligatoria deja un portillo que las personas que no sean alérgicas a los componentes de la vacuna tienen que vacunarse, los únicos que no tienen que vacunarse son los que son alérgicos algún componente, (…)” e incita a las personas a que antes de vacunarse verifiquen con un médico de la CCSS que no corren riesgo de una reacción “alérgica o una anafilaxis“, lo cual es totalmente falso.

La doctora Silene Aguilar Orias, directora de la Red integrada de prestación de servicios de salud Huetar Atlántica solicitó no hacer caso a este audio ni reproducirlo.

La funcionaria hizo un llamado a la población de esa región a no acudir a los servicios Ebáis, primero porque no corresponde a este nivel de atención dichas pruebas y segundo, la vacuna contra covid-19, como cualquier otro medicamento se ha documentado primordialmente efectos adversos como son dolor en el sitio de aplicación y fiebre, entendemos que en algunas personas podrían ser un poco más intensos y pasan una mala noche, pero son pasajeros.

Las autoridades señalan que está comprobado que la vacuna contra covid-19 ha demostrado ser seguras y efectivas para reducir el riesgo enfermedad grave, hospitalización y muerte.