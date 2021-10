Redacción-Entre enero y setiembre, la Policía de Tránsito confeccionó 21.952 boletas de ¢23.000 contra conductores que decidieron seguir conduciendo su vehículo, pese a que su licencia o su permiso temporal de manejo estaban vencidos (unas 80 por día).

El olvido suele ser el argumento más común entre los sancionados, para tratar de justificar su conducta aunque, en ocasiones, tratan de achacar a la Administración la responsabilidad, aduciendo que “no había citas”.

“A veces, el problema más bien radica en que el conductor es un infractor frecuente y tiene varias multas pendientes, que debe pagar para poder renovar y no tienen el dinero. Entonces, hablamos de un patrón de conducta en carretera que tiene implicaciones económicas para estas personas. Otros han acumulado puntos en la licencia y no quieren o no han podido, a veces por razones de trabajo, asistir a este curso presencial de cinco días, indicó German Marín Sandí, Director de la Policía de Tránsito.

El uniformado señaló que como alternativa a Educación Vial, las personas pueden hacer ese trámite en el Banco de Costa Rica. En ambas entidades se atiende con cita previa.

Marín recalcó que, sin importar el motivo, ninguno válido para las autoridades de Tránsito, si una persona tiene la licencia vencida, no debe conducir, si lo hace y se le detiene en carretera, se le va a sancionar, sin excusas.