La tica ha trabajado con grandes artistas, como Danna Paola, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Tini Stoessel, Ha*Ash, entre otros

Redacción- La compositora y artista nacional, Dani Blau, está triunfando en el extranjero debido al éxito de sus canciones. Por primera vez, Danna Paola fue nominada a un Latin Gammy con su disco «K.O» en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop, en el cual, la tica Blau, tuvo una participación importante en dos canción del álbum.

«Sola» y «Me, Myself», fueron los éxitos, que Blau co-escribió.

«Se siente sumamente increíble, y se siente más cool, porque es la primera nominación de ella, también para mí es la primera, pero es un sentimiento inexplicable. Esta industria está muy regida por hombres, es muy satisfactorio ser una mujer costarricense y poder representar a mi país, a las mujeres, haciendo lo que amo e invitar a otras personas a hacer lo mismo» expresó Blau

La música siempre fue una pasión para la tica, pero además, también se refugió en ella después de un accidente que tuvo mientras practicaba equitación

«La música en verdad fue lo que me ayudó a salir a mi de todo lo que pasé en mi accidente, porque era la única forma en la que me podía expresar, y después comencé a componer mis propias canciones y eso fue un paso más de poder expresarme como yo quería y así fui empezando», comentó Blau.

Sin embargo, apenas se graduó del colegio en Costa Rica, tomó sus maletas y partió rumbo a Estados Unidos, Texas, para estudiar arquitectura, luego, se fue a Boston para estudiar nutrición, dos carreras con cero relación a la música, pero que luego por el destino, la iban a ayudar a encontrar su camino.

AM Prensa, conversó con Dani, y ella nos comentó que mientras estudiaba en Boston, se encontró a otro tico que estudiaba en Berkley y este le comentó que le habían dicho que ella componía canciones que si se las podía enseñar.

«Yo le toqué mis canciones y él se emocionó muchísimo, me preguntó que que iba a hacer con ellas y yo le dije que nada, entonces ahí fue cuando él me dijo que no, que me iba a conseguir un productor y un equipo para hacer un EP, él me tenía ya todo el plan hecho, y yo nada más le dije ok y ahí inició todo», mencionó Blau.

Después de esto, Dani participó en un concurso de BMI Foundation, una fundación que ayuda a compositores. Ganó el primer lugar y con ese dinero, tenía que invertirlo en su carrera musical, lo cual la ayudó a seguir grabando su EP, volvió a concursar y volvió a ganar para poder terminar su EP y terminar de involucrarse en la industria musical.

Gracias a todos los concursos que ganó, se le abrieron muchas puertas como compositora, donde pudo empezar a componer para grandes artistas, entre ellos Danna Paola, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Tini Stoessel, Ha*Ash, entre otros.

Actualmente Dani trabaja como compositora independiente, y tiene muchos proyectos nuevos que pronto saldrán a la luz.