Tenía varios días hospitalizado por Covid-19 en el Calderón Guardia

Redacción – A sus 67 años de edad, el poeta, escritor e investigador cultural y cantautor, Dionisio Cabal, falleció este miércoles 20 de octubre.

El querido artista costarricense estaba internado en el Hospital Calderón Guardia, donde luchaba contra las complicaciones asociadas al Covid-19.

Él era hijo de los poetas Ana Antillón y Antidio Cabal y es uno de los más reconocidos músicos y escritores de la cultura costarricense, pues toda su vida se ha dedicado a recordar y destacar lo mejor de las vivencias de nuestro lindo país.

En el 2016, AMPrensa.com lo entrevistó para conocer a profundidad sobre su trayectoria. Comentó que su familia está llena de talentosos músicos y que su afinidad por la poesía y el mundo artístico, se debe a su genética.

«Soy un hombre que canta lo que la consciencia le exige cantar, entre la justicia y la belleza», expresó entonces Cabal.

Comentó acerca de la experiencia de ser hijo de poetas, quienes lo motivaron siempre a seguir su corazón artístico. Incluso, desde muy pequeño empezó a desarrollar su talento.

«Recuerdo mi madre leyendo los cuentos, versos, poetas de muchos autores. Mis primeros versos los hice cuando no sabía escribir, yo se los dictaba a mi madre y ella se ponía a escribir. Mi padre y madre se divorciaron cuando era un niño y se fue a vivir a Venezuela con otra gran poeta de ese país, Mayra Jiménez. Yo estando en esa nación, recuerdo que Mayra me compró un cuaderno y, como ejercicio, me ponía un título y con base a eso debía escribir un poema, y yo trataba escribir versos con base ese título evocaba», comentó.

Además de la música y poesía, siempre se interesó por la investigación de la cultura nacional. Dedicó parte de su vida adulta al desarrollo de libros de cultura popular por medio de esas investigaciones y varias de sus obras fueron publicadas.