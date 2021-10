Redacción- La querida comunicadora Cristiana Nassar durante una entrevista para amprensa.com dejó claro que usa las redes por trabajo y que está muy triste.

«Volví a redes por trabajo, pero estoy súper triste. Las redes sociales son mi herramienta para trabajar, por eso me ven tan activa. Estoy pasando una temporada muy recluida hacia mí misma. Estar en mi casa y casi que no asisto a nada que no sea trabajo», dijo Nassar.

El esposo de Nassar murió a los 66 años de edad y era doctor otorrinolaringólogo con amplia experiencia a nivel nacional.

Es importante mencionar que ambos cosecharon más de 30 años de casados y en ese período fueron padres de Nayad

La presentadora manifestó que la muere de su esposo ha sido un proceso difícil y que «el luto se va a vivir para siempre».

«Llevo siete meses y estoy más triste que nunca. El lugar de él nadie lo va a ocupar y el luto es algo demasiado terrible. Me hace demasiada falta dormir al lado de él y pasar momentos juntos», agregó Nassar durante la inauguración de la Navidad en Ekono.

Nassar comentó que espera que la navidad pase rápido y lo va a pasar en su cuarto rezando por su esposo.

«Mi hija y yo asumimos la importancia de salir adelante ambas. Me hago la fuerte para apoyarla a ella y vamos coincidiendo en la etapas. A veces nos encontramos llorando en nuestro cuarto», dijo.

La comunicadora dejó claro que durante estos siete meses que tiene sin su esposo ha sido una combinación de emociones.

«Todos los días me armo de valor con mi trabajo y cuando llego a mi casa lloro. Me esfuerzo cada día porque él era parte de mi vida», añadió.

Nassar agregó que espera volver a la televisión y que «solo espera que Dios tome el control».