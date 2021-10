Redacción. Los congresistas criticaron la decisión de Melvin Nuñez de no vacunarse contra el Covid-19, asegurando que aunque jurídicamente no existe la posibilidad de obligarlo sí debería hacerlo por el riesgo de contagiar a los demás.

El diputado Carlos Ricardo Benavides, indicó que desde el punto de vista jurídico no resulta posible obligar a la vacunación, pero si cree que se deben tomar medidas para que lo haga.

Añadió que no es aceptable que una persona no se quiera vacunar, porque puede contagiar a los demás y considera que es un problema que las personas que no se quieren vacunar deseen seguir conviviendo con los demás para contagiarlos.

La diputada Shirley Díaz, se refirió a la vacunación obligatoria en el sector público, al considerarla una medida autoritaria, que aunque ella no está en contra de la vacunación voluntaria, si lo está de la vacunación obligatoria y contraria a los ideales de los costarricenses.

Añadió que cada quien debe hacerse responsable de la vacunación y que no se causen efectos secundarios.

Melvin Nuñez sufrió un quebranto en su salud hace algunas semanas producto del Covid-19 y debió ser internado en el Hospital Psiquiátrico.