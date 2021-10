El periodista era el presentador de Telediario

Redacción- El querido periodista Douglas Sánchez, informó mediante una entrevista con Teletica.com que ya no formará parte del equipo de Multimedios, en el cual era presentador de Telediario.

El periodista se enteró por WhatsApp que su último día en Multimedios fue ayer, Sánchez afirmó que ya había renunciado al medio de comunicación desde julio del presente año, sin embargo, todavía continuaba presentando noticias en Telediario.

Sánchez dijo al medio antes citado, que las dos partes decidieron no firmar el contrato de renovación y que no lo considera como un despido.

«No, pero yo no firmé el contrato desde hace 15 días. Cuando me planteás si es un despido, no, no puede ser un despido de una persona que ya renunció», dijo Sanchéz a teletica.com

El periodista mencionó que no tuvo ningún problema con que le hayan anunciado por Whatsapp que no volvería a Multimedios, debido a que ellos tiene una forma de aplicar los cambios y que era totalmente entendible.