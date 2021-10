Peninsulares desean ser un dolor de cabeza para el Monstruo

Redacción – En Jicaral Sercoba se mentalizan en vencer al Deportivo Saprissa para alejarse del último lugar del torneo, que los ha atormentado a lo largo del semestre.

Los peninsulares se ponen como meta hacer respetar su casa, con la misión de derrotar al vigente campeón nacional, que ve este duelo ante los jicaraleños con mucha importancia, ya que se están jugando la clasificación.

Mientras, que Jicaral anhela con tomar ventaja sobre sus rivales y así no sufrir con el sótano, debido que actualmente ocupan la décima posición con 18 puntos en 17 fechas.

La victoria de 2-3 del pasado domingo ante Santos tiene con la motivación al tope a los jicaraleños, por lo que esperan tener una fabulosa semana, la cuál iniciaron con triunfo en suelo guapileño, por lo que buscará sacar la faena ante los morado.

Es por ello, que Mauricio Solís, asistente técnico peninsular, afirma que quieren hacer valer su casa, con la misión de continuar escalando posiciones.

«Contra el Deportivo Saprissa acá en casa, no queda otra que hacer valer la localía y no solamente eso, si no que después del Saprissa vamos de visita a Guadalupe, que es un rival que está cerca y sí es importante, que esta semana podamos sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Sacar al menos 7 de 9 posibles sería buenísimo», dijo Solís.

Duelo entre jicaraleños y saprissistas será este próximo miércoles 27 de octubre a las 2:00 de la tarde en la Península de Nicoya.