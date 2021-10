Los tórtolos han sido mejores amigos y vecinos durante años

Redacción- Tras 8 meses de noviazgo, la pareja llevó su relación a otro nivel, el pasado 17 de octubre, el baterista de Blink-182 le propuso matrimonio a la mayor del clan Kardashian a la orilla del mar en Santa Barbara, California.

A horas del atardecer en medio de la playa, el baterista organizó un escenario romántico, colocó un enorme corazón hecho de rosas, con velas al rededor. La pareja caminó del hotel Rosewood Miramar hacia la sorpresa que Barker había preparado, y justo cuando llegaron, se arrodillo frente Kourtney con un enorme anillo de compromiso.

Kourtney subió un post a su cuenta oficial de Instagram, con la descripción «Para siempre».

La pareja confirmó su noviazgo el pasado 16 de febrero mediante un post en Instagram donde se veían sus manos entrelazadas. Desde ese momento, ningún de los dos ha dudado en compartir su amor al público, convirtiéndose en una de las parejas más famosas y favoritas del momento. Incluso el baterista se tatuó el nombre de su -ahora- prometida.

Cabe destacar que los tórtolos han sido mejores amigos y vecinos al rededor de una década, incluso se pudo ver al artista en más de un episodio del reality show «Keeping Up With The Kardashians».

Han demostrado su amor y relación de muchas formas, pero una de las que más sorprendió a los fanáticos, fue cuando por primera vez Barker viajó en avión desde que sobrevivió a un accidente aéreo mortal en el año 2008. El baterista fue el único sobreviviente y desde ese día no pudo volver a subirse en un avión, hasta este año, que viajó con Kourtney a México.

Toda el clan Kardashian-Jenner, los hijos de Barker y los seres queridos de ambos, han felicitado a la pareja mediante sus historias de Instagram. Además, sus seguidores han demostrado su amor y apoyo mediante comentarios.

Barker tuvo dos hijos (Landon y Alabama) con su ex-esposa Shanna Moakler, mientras que Kourtney tuvo tres hijos (Mason, Penelope y Reign) con su ex-pareja Scott Disick.