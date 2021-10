Redacción– Una ola de polémica ha surgido en torno de la familia del candidato presidencial, José María Figueres.

Cabe mencionar que el político acudió al Ministerio Público a denunciar penalmente a sobrinos y hermanos por violencia patrimonial en contra de su madre.

Sin embargo, los familiares demandados afirman que Figueres esta enojado porque su madre lo desheredó.

Figueres explicó en un vídeo’ “Esto no es sobre una herencia, como se ha dicho, esto es sobre el despojo de los bienes y de los ahorros de toda una vida, de una adulta mayor; mami, quien quedó con discapacidades desde septiembre del año pasado a causa de unos derrames”.

Ante la exposición pública que se ha generado en últimos meses sobre la relación familiar entre hermanos y sobrinos de José María Figueres Olsen y su madre, Karen Olsen, el candidato a la presidencia de la República se refirió a la situación.

Figueres indicó que “Aquí se presenta un claro acto de violencia patrimonial pues sobrinos y familiares, aprovechándose de la vulnerabilidad y fragilidad de doña Karen, en ausencia de su hijo, saquearon todos sus bienes”.

El político manifiesta que incluso en un informe del contador público se muestra transacciones irregulares en las cuentas bancarias de doña Karen Olsen, mismas que incluso las dejaron “sin un cinco” como él mismo lo expresa.

“Como no logré avanzar en las conversaciones con familiares, no tuve más remedio que acudir al Juzgado y es por eso que me apersoné al Juzgado de Familia de San José para solicitar que se me nombrara como el protector de mi madre» concluyó Figueres.