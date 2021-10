Fonseca anotó 19 goles en clásicos

Redacción – El goleador histórico de los clásicos, Rolando Fonseca, considera que si La Liga logra ganarle al Deportivo Saprissa, prácticamente le diría: chao te dejé casi afuera, por lo que espera un gran duelo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Fonseca es una voz autorizada para hablar de los Clásicos Nacionales, ya que es el máximo artillero en estos duelos que reúnen a los clubes más ganadores del país.

De cara a este clásico 333 de la historia, el amigo del gol cree que el obligado a ganar es Saprissa, debido que si no lo hace podría complicarse en sus aspiraciones por clasificar.

Los morados ocupan el cuarto lugar con 27 puntos. Mientras, que Alajuelense es segundo con 31 unidades. Es por eso, que Fonseca considera que el Monstruo deberá sacar su casta, porque en caso de no hacerlo prácticamente esfumaría su chances de ser líder.

Rolando Fonseca es comentarista en Teletica Radio y sin temor señala que en caso que Saprissa pierda, podría complicar las cosas en Saprissa, debido que los clásicos suelen quitar gente de los equipos, tal es el caso de Paté Centeno a inicios de año.

«Saprissa necesita ganar el clásico como de lugar, va y le gana a Comunicaciones en Liga Concacaf, tendrá todo motivación para la fase final del torneo, todo para bien. Pero si La Liga gana le dice al Saprissa, chao te deje casi afuera, te gané, ya no vas por el liderato y ya no me quitas el segundo lugar, te estoy sacando.

Te deja herido para lo que disputarás en el plano internacional, recordemos que los clásicos últimamente han quitado gente, que no se les olvide. Voy a poner un caso, en un clásico nadie se imaginaba que se iba ir Wálter Centeno, se recuerdan y quién se imaginaba que se iba ir Andrés Carevic también», dijo Fonseca en Teletica Radio.

El duelo que reúne a las aficiones más grandes de Costa Rica se realizará este próximo sábado 30 de octubre a las 7:00 pm en el Estadio Alejandro Morera Soto.