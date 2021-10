Ronaldo y Georgina llevan juntos desde el 2017

Redacción- ¡Así es! el famoso futbolista Cristiano Ronaldo y la hermosa modelo Georgina Rodríguez serán padres otra vez y de ¡gemelos!, así lo confirmó el futbolista mediante su cuenta oficial de Instagram.

«Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerlos» escribió el futbolista en la descripción de la foto, donde se puede ver a la pareja con dos ultrasonidos

La pareja se conoció en la zona VIP de un un evento organizado en Madrid por Dolce & Gabbana. Comenzaron su relación en el año 2017, y además, comparten una hermosa niña llamada Alana de 3 -pronto 4- años. Georgina ya tiene tres meses de embarazo y al parecer la noticia coincidirá con la nueva etapa profesional de la modelo, debido a que, ya casi se estrena su Docureality con Netflix SOY GEORGINA, en los adelantos que se han publicado, la pelinegra afirma que le gustaría casarse con Rolando, así lo afirmó la revista ¡Hola!

En febrero del 2020 la hermosa argentina contó en la revista Italia Grazia, como fue su primer encuentro con el futbolista.

«Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto», mencionó Georgina

Cabe resaltar, que el futbolista ya es padre de gemelos, los cuales los tuvo mediante un vientre de alquiler (al igual que su hijo mayor): Cristiano Jr (11 años), Eva y Mateo (4 años).