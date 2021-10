La ternerita en una vagina orina y en la otra defeca

Redacción- ¡Impresionante! los veterinarios de la Universidad Nacional operaron el día de hoy a una ternerita que nació con una mal formación congénita, tiene 5 patas y 2 vaginas.

«La ternerita tiene una mal formación congénita llamada polimenia, la polimenia se da cuando las gemelas idénticas en la fase de separación no se separan completamente, o alguna no se desarrolla del todo y la otra si, entonces parte de esa que no se desarrolló se une a la gemela y tenemos entonces este caso» Explicó el Dr. Rafael Vindas, veterinario de la UNA

La ternera tiene una extremidad con una bolsa que tiene dentro tejido óseo y parte de material de tejido y cartílago. La bolsa y el hueso también penetran un poco en la cavidad pélvica y se puede ver como ella tiene dos vaginas. El Dr. Vindas explicó como curiosamente por una vagina está defecando y por otra está orinando.

Fotos de cortesía

El veterinario que la remitió la dono a la UNA, el animal viene de una finca desde la Marina de San Carlos, la idea es que con la operación ella pueda tener una mejor calidad de vida.

Video de la preparación de la ternera antes de la operación.

Hasta el momento no hay novedades de la ternerita.