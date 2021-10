El jugador del PSG realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram agradeciéndole a Nara por haberlo perdonarlo

Redacción- El día de hoy los seguidores del delantero del Paris Saint-Germain (PSG) quedaron sorprendidos luego de que Icardi dejará de seguir a Messi y todos sus compañeros del PSG en Instagram. En estos momento a la única persona que sigue es a su bella esposa Wanda Nara.

Desde el pasado sábado 16 octubre, el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) y su esposa Wanda Nara, han sido el centro de atención en redes sociales, luego de que la bella oji verde, encontrara mensajes privados e íntimos del argentino con la actriz China Suárez.

Pese a que Nara publicara en sus historias de Instagram una foto de su mano con la descripción «me gusta más mi mano sin anillo», y su amiga Yanina Latorre afirmará que la bella modelo y empresaria se considera una mujer «soltera». Todo parece indicar que ya perdonó al argentino.

Los seguidores de la famosa pareja quedaron boquiabiertos luego de que Icardi hiciera una publicación en su cuenta oficial de Instagram agradeciéndole a Nara por haberlo perdonarlo.

«Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste» escribió el deportista en su publicación de Instagram

El delantero del PSG no deja de agradecer a su esposa por la nueva oportunidad que le dio, debido a que subió otra publicación con la descripción «Abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca». Asimismo, desde el pasado sábado, únicamente sube historias de Instagram junto a la oji verde.

Hasta el momento, Nara subió un montón de fotos a su historia de Instagram con un fuerte mensaje. «De mi familia me encargo yo. De las putitas la vida misma»

Cabe destacar que la bella modelo había solicitado el divorcio, sin embargo, todo parece indicar que volvieron a ser una familia feliz y su historia de amor continua.

Actualmente Icardi y Nara tienen dos hijas juntos: Francesca (6 años) e Isabella (4 años).