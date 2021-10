Calvo confía en calidad del cuadro patrio

Redacción – El defensor de la Tricolor, Francisco Calvo, le mandó un mensaje a los ticos con la intensión de dejarles saber que están totalmente vivos en la Octagonal de la Concacaf y por eso, pide a los aficionados seguir confiando.

Pese a la derrota por 2-1 en Columbus, Ohio, el zaguero de 28 años considera que La Sele hizo un gran partido en Estados Unidos y por ello, también deja claro que lucharon hasta el final en el Estadio Lower Field.

Para el defensor patrio jugar tres partidos en 10 días es complicado para el grupo, pero no algo que no se pueda hacer, por lo que eso no es excusa ante lo sucedido en USA. Por eso, Calvo se apega a la emotividad e ilusión en lo que resta de la eliminatoria.

Francisco Calvo habló con Teletica Deportes y afirma que la actuación de La Sele en las fechas de octubre fue buena, gracias a que obtuvieron 4 puntos de 9 posibles.

«El resultado pudo haber sido mejor, hicimos un gran partido y luchamos hasta el final, Estados Unidos tiene un equipo que mete mucha gente en ataque, pero así es el fútbol, detalles y lastimosamente nos sin los tres puntos o mínimo uno, esto no ha terminado, esto sigue y vamos a seguir luchando.

Es duro jugar tres partidos en 10 días, pero nosotros estamos aptos para recuperar y jugar, los que están en el banquillo lo han hecho bastante bien. No fue tampoco malo las tres fechas que tuvimos, me parece que fue buena y lastimosamente perdimos este partido, pero sacamos un puntos de visita y ganamos en casa.

Seguimos totalmente vivos y la gente tiene que seguir confiando, le quiero decir a la gente que vamos a seguir confiando para luchar por ir al mundial», afirmó Francisco Calvo a Teletica Radio.

Costa Rica enfrentará en las próximas dos jornadas en el mes de noviembre a Canadá en su casa y recibirá en el Estadio Nacional a Honduras.