Presencia de Galo en La Sele no ha gustado en muchos ticos

Redacción – El seleccionado nacional, Orlando Galo, señala que las críticas de la afición hacia él solamente le demuestran que la gente siempre lo tiene en la cabeza.

Muchos costarricenses le ha tirado sin piedad al volante de 21 años, que tuvo su debut oficial con la Tricolor en el empate de 0-0 ante Honduras en San Pedro Sula.

Luis Fernando Suárez le dio la oportunidad a Galo, que ingresó al minuto 81 tomando el lugar de un exhausto Rónald Matarrita. El oriundo de Quepos no desentonó y cumplió con una notable labor que dejó contento al timonel patrio.

Pero ver al futbolista en acción con La Sele no cayó bien en muchos ticos, que inundaron con memes y burlas hacia Orlando, que a pesar de todo lo que se dice considera como fenomenal poder haber debutado en el representativo tricolor.

Los consejos de hombres de jerarquía de la Tricolor ayudaron a Galo para que no le pesara el ambiente en suelo catracho. Por ello, está con toda la confianza de cara al duelo ante El Salvador, donde desea ver minutos en el Estadio Nacional.

Orlando Galo es consciente de las críticas hacia él y por sin ningún tipo de rodeos, afirma que las ve como algo positivo, ya que siempre lo tienen presente en sus mentes.

«Creo que las críticas lo hacen crecer a uno como jugador y como persona, siempre van a ver críticas, nunca te van a dejar de criticar hasta cuando estas retirado te siguen criticando, pero es algo positivo porque sabes que te tienen en cuenta en la cabeza de ellos, sabes que eres un jugador que siempre van estar pensando en vos, lo bueno, lo malo, negativo o positivo, creo que es algo que me da un aliento, me motiva porque sé que están pensando en mí, que me pueden estar criticando pero de verdad lo agarro de forma positiva», afirmó Galo.

Jeaustin Campos cambió de posición en la cancha a Galo en Herediano, ya que lo pasó de la lateral derecha a ser volante de contención, precisamente fue esa nueva disposición que le dio el chance de estar en La Sele para la continuidad de la Octagonal.