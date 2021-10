Redacción- Cristian Gamboa se convirtió en el amuleto de la suerte para el Bochum, que cosechó su segunda victoria al hilo al vencer 2-0 al Frankfurt.

Tras superar su lesión en el codo Cristian Gamboa volvió a convertirse en pieza inamovible en las formaciones de su club, donde este domingo sumó su segundo partido como titular.

El oriundo del cantón de Liberia saltó al terreno de juego con la convicción de brillar en la cancha y ayudar al Bochum a seguir escalando posiciones en la tabla en un partido donde se enfrentaron al Frankfurt.

El juego parecía sonreírle a los locales, cuando a los tres minutos del compromiso Danny Blum logró aprovechar un gran pase dentro del área para adelantar a los celestes 1-0 en el compromiso.

