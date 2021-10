Redacción – ¡Enorme! Cristian Gamboa festeja sufrida victoria de 5-4 en penales del VFL Bochum ante el Augsburgo, con el cuál igualaron 2-2 en 120 minutos pero aún así lograron seguir con vida en la Copa de Alemania o mejor conocida como la DFB Pokal.

Gamboa inició este vital compromiso en el banco de suplentes y desde ahí, observó como el delantero nacido en Serbia, Milos Pantovic se destapó con un doblete para el Bochum, gracias a goles en los minutos 12 y 53.

Al verse abajo 2-0, Augsburgo despertó al minuto 55 para poner el 2-1 con un gol obra de Reece Oxford, que motivó a sus compañeros y sobre el minuto 58 apareció el mediocampista suizo Rubén Vargas para dar cifras de 2-2 en el compromiso.

Esa igualdad llevó a Thomas Reis hacer cambios en el Bochum y al minuto 61, le dio la oportunidad de Cristian Gamboa de ver acción en este vibrante compromiso.

El tico se vio bastante participativo desde su ingreso, ya que se le vio bien en las coberturas, peleando con todo cada balón y dejando la vida en pro de su club.

Todo ese ímpetu de Gamboa fue fundamental para el Bochum, que vio como el compromiso se fue a los tiempos extras tras el empate de 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

Win the penalty shootout ➡️ get properly stuck in to the celebrations 🔊 #DFBPokal #BOCFCA pic.twitter.com/M22thIAeJs

En la prórroga, el empate se mantuvo por lo que el timonel del equipo del tico hizo una jugada maestra, ya que sacó a su arquero titular Michael Essier para darle espacio a Manuel Riemann al minuto 118, que vio como el duelo se tuvo que decidir en los penales.

Desde los once pasos, VFL Bochum fue más efectivo y terminó ganando 5-4 al Augsburgo, que vio como Riemann se vistió de héroe al tapar la quinta pena máxima.

El originario de Liberia, Guanacaste, no ejecutó ningún penal pero si puedo festejar por todo lo alto esta clasificación a la siguiente ronda de la DFB Pokal 2021/22.

Is there anything that this man can't do??😅🙌

MANUELLL RIEMANNNN!! Wen lieben wir? VfL!!

2-2 (4-5 penalties) #BOCFCA #DFBPokal pic.twitter.com/EtFWtzpbV3

