Blanquiazules llevan más de 80 años sin ser campeones nacionales

Redacción- Geiner Segura deja en claro que trabaja diariamente al mando del Cartaginés con la misión de guiarlos hacia le ansiado campeonato, que llevan décadas esperando la fiel afición brumosa.

Objetivo que se le ha negado a gran cantidad de estrategas desde que obtuvieron su último cetro de monarcas nacionales en enero de 1941.

Aunque el título es correspondiente a la temporada de 1940 que les valió para la obtención de su tercera y última estrella hasta el momento.

Por lo que en más de 80 años de sequía han desfilado muchos nombres de timoneles que han soñado con llevar a los brumosos hacia la gloria nuevamente.

Deseo que también tiene el actual estratega del club, quien este pasado 2 de octubre logró derrotar a La Liga por marcador de 1-0 en el estadio «Fello» Meza.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y dice que han sido transparentes en su gestión por lo que espera cumplir sueño de ser campeón con los brumosos.

«Aquí en el Cartaginés nos hemos reunido, yo soy muy transparente, yo hago mi trabajo, yo vine aquí por un reto, porque tengo una ilusión muy grande, yo quiero, como han venido muchos y han pasado muchos técnicos en este país de querer ver al Cartaginés campeón, esa es mi ilusión, ese es mi reto, voy a luchar hasta el final, hasta que me tengan acá, si no seré un técnico más de los que pasó por acá que no ha logrado ese objetivo, yo quiero luchar por ese objetivo», mencionó Segura.

Los de la Vieja Metrópoli cuentan con tres títulos nacionales, por lo que Segura anhela con darle la cuarta estrella al equipo más longevo del país. Cartaginés llegó a 20 puntos en el Apertura 2021, por lo que se meten en la lucha por clasificar.