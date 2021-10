El Monstruo solo ha conseguido cinco de los últimos 12 puntos disputados

Redacción- La inconsistencia de resultados por parte del Saprissa no tiene nada cómodo a los futbolistas morados, como es el caso del volante de contención David Guzmán.

Jugador que salió a defender el desempeño del club luego de la derrota que sufrieron ayer domingo frente al Herediano por marcador de 2-1.

Resultado que los terminó alejando aún más del primer lugar de la clasificación, puesto que se estancan en 21 puntos.

Cifra que representa seis unidades menos que los mismos rojiamarillos, quienes están en la cima de la tabla.

Mientras que los tibaseños cayeron al tercer lugar, puesto que el Santos de Guápiles los desplazó con la victoria que alcanzaron frente al conjunto de Sporting FC.

No obstante, el mediocampista del Monstruo saca pecho con la historia de los morados y tener el registro como el equipo más laureado del país.

«No, porque todavía faltan muchos partidos, los traspiés los puede tener cualquier equipo, hoy nos tocó a nosotros, pero vamos a seguir pensando en el liderato y en el bicampeonato, obviamente que en circunstancias como las del día de hoy no se nos facilita, pero para eso tenemos que trabajar, tenemos que luchar día con día y tratar de no cometer tantos errores.»

«Anteriormente yo lo había dicho, nosotros no somos un equipo cualquiera, somos Saprissa, somo el equipo con más títulos y nosotros no nos preparamos para esas instancias, nos preparamos para todo el torneo, por eso estamos luchando por el primer lugar, después de ahí vamos a buscar el bicampeonato, no crean que nosotros nos vamos a preparar cuando entren las otras instancias, nosotros nos preparamos desde el partido número uno, que hoy no estemos ganando pero igual estamos luchando el primer lugar», indicó Guzmán.