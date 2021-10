Timonel de 57 años salió molesto por la caída en suelo tico

Redacción – El técnico de El Salvador, Hugo Pérez, explota contra el arbitraje por supuestos errores la caída cuscatleca por 2-1 ante Costa Rica en el Estadio Nacional.

Pérez no se guardó nada y le tiró con todo a las decisiones del árbitro hondureño, Said Martínez, a quién responsabilizó de la caída de La Selecta en suelo tico.

La acción que más enojó al timonel salvadoreño fue cuando el referí pito penal para La Sele en la jugada de Mario González contra José Guillermo Ortiz, el cual le dio el gol de la victoria al cuadro patrio tras la anotación de Celso Borges al minuto 58.

Pero su malestar aumentó, cuando el silbatero catracho expulsó a Narciso Orellana al minuto 85 y así dejar diezmado a la bicolor dentro de la cancha.

Hugo Pérez habló en conferencia de prensa y catalogó de «lamentable» que en la Octagonal no haya VAR cuando ocho selecciones están compitiendo para clasificar al Mundial donde se usará el recurso tecnológico.

«Puede ser que me haya equivocado, pero también creo que el error fue no estar bien concentrado en el primer gol. El segundo es un contragolpe, teníamos la pelota, perdimos, no sé si fue penal, es lamentable que no haya VAR cuando estamos compitiendo para la Copa del Mundo, pero si el árbitro lo pitó, quizá lo ha de ver visto», dijo Hugo Pérez.

Los salvadoreños cambiarán de chip de inmediato, con el fin de enfocarse en el juego del próximo miércoles 13 de octubre cuando reciban a la Selección de México en el mítico Estadio Cuscatlán a las 8:05 de la noche.