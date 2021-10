Redacción- En una época donde el lavado de manos, de alimentos y de aseo personal es fundamental para evitar la propagación del mortal virus covid-19, la Municipalidad de Cervantes tiene a una comunidad de 60 personas con 9 días seguidos sin el servicio de agua potable.

El último día en que los pobladores abrieron el tubo de sus casas y salía agua, fue desde el 18 de octubre y al ser el día 26 siguen sin el servicio.

Son un total de 60 vecinos afectados en La Flor por la ruta 10, donde habitan adultos mayores, personas adultas y niños.

Los vecinos comentan que la solución que les brindan en la Municipalidad de Cervantes es una tanqueta, que llega cada 3 o 4 días hasta la comunidad y desde ahí salen los vecinos con baldes y recipientes a recolectar el agua y tienen que caminar varios metros con el agua al hombro.

Sin embargo, hay adultos mayores que por sus avanzadas edades no pueden salir a recolectar el agua o vecinos que si no se encontraban ese día en sus casas se quedaron sin sus reservas.

«Ayer nos reunimos con el intendente, fuimos 4 personas, estuvimos reunidos 2 horas le entregamos documentos, él las selló y dijo que nos conectaría a otro sistema y que no sabía porque el agua no daba abastó ni avanzaban con las obras. En Teoría nos iban a conectar a otro sistema pero hoy llegaron con otra tanqueta y no hay avance», comentó una vecina afectada Lidia Guzmán.

Esta no es la primera vez que los vecinos sufren de problemas con el agua potable, para el mes de julio estuvieron el día 23, 25, 28, 29 y 30 sin el servicio.

Para agosto sufrieron del abastecimientos el 1,2,3,5,6,7,8,15,16,21 y 22. Para el mes de setiembre la problemática fue el 24 y 28 y octubre tienen desde el 18,19, 20, 21,22,23,24,25 y 26 sin agua.

Los vecinos recurrirán este mismo martes hasta el Ministerio de Salud para que intervengan por ellos ante la Municipalidad de Cervantes ante la inactividad del Intendente Gustavo Castillo Morales.