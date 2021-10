Soto ayudará a La Sele sin abandonar al Herediano

Redacción – El gerente general del Herediano, Jafet Soto, reveló que si lo han contactado personeros de la Fedefútbol y está con toda la disposición de ayudar, con el fin de buscar una cura para la enfermedad que atormenta a La Sele en la octagonal.

Soto sostendrá reuniones en los próximos días con el presidente de la Federación, Rodolfo Villalobos, con el fin de idear un plan que beneficie a la Tricolor en su andar por la eliminatoria de Concacaf, donde marcha quintos con 6 puntos.

Su notable experiencia como gerente Team hacen que Jafet conozca bien las problemáticas que aquejan al combinado tricolor, que está obligado a sacar buenos resultados ante Canadá de visita y Honduras en el Estadio Nacional en noviembre.

Números indican que como mínimo se deben conseguir 4 puntos de los seis posibles, por lo que algo que sea inferior a eso perjudicaría de gran forma al país. Por ello, el directivo florense señala que ayudará, pero sin dejar del todo a su amado Herediano.

La única forma en que Soto deje el Team, es que el club lo eche. Por ello, aclara que dará sus consejos y asesoría, con el fin de evitar un fracaso para el país, ya que no ir al Mundial de Catar 2022 le generaría un enorme golpe económico al fútbol tico.

Pero todo no queda ahí, ya que Jafet se jacta de conocer como nadie jugadores como Luis Díaz, Elías Aguilar, Randall Leal y Allan Cruz, a quiénes considera como hombres de Selección Nacional y que ocupan que les hablen al oído para darle confianza.

Jafet Soto habló con Teletica Radio y reveló que ayudará a la Federación Costarricense de Fútbol, con el fin de ayudar a evitar una catástrofe para el país.

«Hay jugadores que venden un discurso que no es el real, esas cosas hay que arreglarlas. Sí, si me han contactado de la Fedefútbol y estoy a disposición de ayudar, podrá haber una reunión en los próximos días y estoy dispuesto a colaborar, yo no voy a dejar al Herediano jamás, hasta que mi equipo me eche y si me echan me voy, pero yo no me voy a ir por mi voluntad.

Si creo que nadie conoce a Luis Díaz como yo, nadie conoce a Keysher Fuller como yo, nadie conoce a Randall Leal como yo, lo digo humildemente nadie conoce a Allan Cruz como yo, sé el potencial puede dar Allan y como potenciar su nivel. Sé también como levantar el nivel de Elías Aguilar, que venga y aporte, con 30 años es un jugador que le puede aportar 5, 10, 15, 45 o 90 minutos a la Selección Nacional.

En un ritmo de competencia alta, donde ha jugado y ha sido determinante en la primera división, entonces creo que conozco muchos jugadores de los cuáles se han estado llamando a la Selección Nacional y creo que hay que hablarles al oído a los jugadores para darle mayor confianza», afirmó Jafet Soto a Teletica Radio.

Soto es una voz autorizada para hablar de la Tricolor, ya que en sus días como futbolista registró un total de 62 partidos Clase A y festejó un total de 9 goles.