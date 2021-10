Arrieta llegó a 110 goles en primera

Redacción – El veterano delantero tico, Jairo Arrieta, afirma que se retirará del fútbol hasta cuando los jóvenes le pasen por encima en los entrenamientos y los partidos.

A sus 38 años, Arrieta disfruta al máxima de su aventura con Jicaral, que le dio oportunidad de volver a primera división, debido que el atacante se encontraba jugando con Fútbol Consultants Desamparados de la Liga de Ascenso.

Pese a su edad, el ariete originario de Nicoya señala que todavía está en buena forma física, por lo que siente que la «gasolina» todavía le da para jugar varios torneos más, ya que a lo largo de su carrera no ha sufrido graves lesiones, lo cuál le ayuda mucho.

🔥 Otro veterano brillando, Jairo Arrieta vuelve a anotar en Primera pic.twitter.com/JFYG9AHVfY — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 12, 2021

Es por ello, que no es casualidad que Jairo ya haya marcado su primer gol con los jicaraleños, el cuál consiguió en la derrota por 2-1 ante Sporting FC en la fecha 16.

Este gol es especial para Arrieta, que alcanzó la maravillosa cifra de 110 dianas en la primera división, lo cuál habla bien de su olfato goleador. Aunque eso sí, tuvo que esperar dos años para celebrar nuevamente en la máxima categoría.

Durante su tiempo ausente en el máximo circuito pasó por el fútbol de Guatemala y la Liga de Ascenso. Ahora con Jicaral se ve en buena forma y promete darle alegrías a los comandados por César Eduardo Méndez.

Jairo Arrieta habló con Tigo Sports y aconseja a los jugadores jóvenes, con el fin de que levanten la mano para que así puedan pensar en gran en pro del fútbol tico.

«Hasta cuando me de la gasolina y hasta que los «chamacos» me pasen por encima, yo diga que no puedo más y yo mismo me voy hacer a un lado. Físicamente me siento bien y creo que si no llegan las lesiones le voy a seguir dando.

Creo que la juventud de ahora debe levantar la mano y ahora que estaba en Liga de Ascenso, le dije que tienen que dar ese paso y pensar en grande, pensar en jugar en el fútbol internacional y la Selección Nacional, yo lo pensé así cuando inicié de joven, nadie me regaló nada y paso a paso fui cumpliendo cada uno de los objetivos y metas, atreves de mi carrera he hecho grandes cosas y espero seguirlas haciendo», afirmó Arrieta.

"Me voy cuando los chamacos me pasen por encima", Jairo Arrieta le dejá un mensaje a los jóvenes pic.twitter.com/O3u14i3ppp — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 12, 2021

En su carrera, Arrieta ha defendido la camiseta de Saprissa, Brujas FC Herediano, Guanacasteca y San Carlos, donde en todos ha destacado por su olfato goleador