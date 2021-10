Campos le pide a los árbitros revisar vídeos del partido

Redacción – El entrenador del Herediano, Jeaustin Campos, pega el grito al cielo y se queja del arbitraje nacional porque miden diferente al Saprissa en los partidos.

Campos denuncia que hay incongruencias en las decisiones, que toman los referís cuando en el Monstruo comenten una infracción dentro del terreno de juego.

Esa situación molestó al timonel de 50 años, que pide a la Comisión de Arbitraje analizar los vídeos de lo sucedido en el triunfo por 2-1 del Team ante los morados.

Pero el enojo de Campos fue más allá y afirma que al igual que como lo hacen los clubes del fútbol tico, los árbitros deben mejorar porque cuando Saprissa hace algo indebido, simplemente no pasa nada como lo hacen con Herediano.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y señala que los árbitros deben seguir mejorando, con el fin de que los equipos no salgan quejándose.

«Hay algunas incongruencias y de repente no me gusta criticar lo que le hacen a mi equipo, pero cuando uno ve que en la acera del frente (Saprissa) hacen lo mismo y no pasa nada, es donde uno nota la incongruencia, entonces se nota que hay ciertas situaciones que no van, que no son congruentes, porque me sacaron amarilla por esto pues por lo otro también hay que hacerlo, creo que eso lo tienen que revisar.

Cuando nosotros hacemos un mal partido como equipo tenemos que ver que hacemos en las áreas de mejora, creo que los árbitros tienen que hacer lo mismo, tienen que estar mejorando, porque van a venir más partidos y creo que también tenemos que ver eso. Nosotros intentamos poner nuestras mejores fichas, creo que todas las entidades directas al fútbol tienen que poner a los mejores preparados.

Si ambos equipos salen quejándose del arbitraje, creo que por ahí va un poco la cosa y de tratar de identificar que referís pueden estar a la altura para un partido como este que era de seis puntos y se jugaba muchísimo verdad», afirmó Jeaustin Campos.

Los florenses se consolidaron en el primer lugar del torneo, luego de cosechar un total de 27 puntos en 14 jornadas disputadas en el certamen de Apertura 2021.