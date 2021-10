Ugalde no volverá a La Sele mientras esté Suárez al mando

Redacción – El delantero de La Sele, Joel Campbell, le mandó un mensaje a Manfred Ugalde por su renuncia a la Tricolor y el jugador del Monterrey de Liga MX deja claro que estar en la Selección Nacional es lo más bonito que hay.

Tras toda la polémica suscitada con el caso de Ugalde, quién mediante una carta publicada en sus redes sociales dejó claro que dimitía de la Tricolor por causa de unas declaraciones de Luis Fernando Suárez, quién lo expuso y descalificó públicamente.

Esa decisión del atacante de 19 años ha generado un gran descontento en La Sele, ya que figuras como Francisco Calvo, Óscar Duarte y Bryan Oviedo han dejado saber su malestar al respecto por el momento que vive el representativo nacional.

En el caso de Campbell evitó hacer polémica, pero dejó claro que la Selección Nacional no es Manfred Ugalde ni ningún otro jugador, sino que es todo un país.

Sin ningún tipo de rodeos, el delantero de 29 años señala que es tonto hablar de los jugadores, debido que en La Sele representan a toda la población tica.

«La Selección no es Manfred, la Selección no es Joel, la Selección no es Bryan, la Selección no es Keylor ni el profe Suárez, la Selección está mucho más encima de todos nosotros y entonces es lo más bonito que hay.

Las personas que estén pueden lo hagan de la mejor manera para darle una gran alegría al país y yo creo que es tonto hablar de Joel, Manfred o Keylor, esto es Costa Rica, la selección no son jugadores, es todo un país y queremos que los jugadores que estén lo hagan bien, los que están aprovechar la oportunidad, estar en la selección es lo más bonito que hay», afirmó Joel Campbell a Deportiva Columbia.

Para Joel la única manera de enderezar a la afición es ganando, por lo que comprende muy bien el enojo de los aficionados costarricenses. Por eso en La Sele se ponen como meta vencer a Honduras el próximo jueves 7 de octubre en San Pedro Sula.