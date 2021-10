Martínez ha sido golpeado por las lesiones

Redacción – ¿Jugará Alonso Martínez el Clásico Nacional? Es la pregunta que se hacen muchos liguistas previo al duelo ante el más odiado rival, por lo que Albert Rudé aclaró las interrogantes alrededor del veloz futbolista rojinegro.

Rudé dio a conocer que el originario de Isla Chira, Puntarenas, no está todavía al 100% recuperado de su lesión, por lo que valorará si le dará minutos ante Saprissa.

En el presente Apertura 2021, Alonso ha estado muy lejos de su mejor versión, ya que se ha visto afectado por las dolencias, que le han cortado ritmo y regularidad.

Sus números en el certamen solamente registra 519 minutos en 8 partidos, donde solo ha marcador tres anotaciones. Lo cuál demuestra el irregular certamen del futbolista de 23 años, que en los últimos campeonatos ha brillado con Alajuelense.

Ese gran nivel fue el que le valió para ser vendido al Lommel SK de la segunda división de Bélgica, que pertenece al consorcio City Football Group, que prestó al habilidoso volante hasta final de campeonato.

La afición eriza espera que Martínez vuelva lo más pronto posible, ya que su talento innato y amor por colores rojinegros lo han colocado como uno de los consentidos del liguismo. Incluso, el saprissismo es consciente de su calidad.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y afirma que va valorar si le dará oportunidad a Martínez en el Clásico Nacional número 333 de la historia.

«Alonso Martínez es uno de los jugadores que no está al 100%. Repito no está al 100%, por lo que tenemos que valorar si lo metemos en convocatoria sabiendo que no está al 100%», afirmó Albert Rudé.

El Clásico Nacional se realizará este sábado 30 de octubre a las 7:00 pm en el Estadio Alejandro Morera Soto, que lucirá sus mejores galas para este vital compromiso.