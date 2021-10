Díaz firmó hasta diciembre del 2022 con Albert Rudé

Redacción – Estar en las filas de La Liga hace muy feliz a Junior Díaz, que se declara liguista y se pone como meta ayudar para que el León tenga una historia más grande en el fútbol tico, ya que pone por encima a la institución sobre el beneficio personal.

Díaz puso fin a su etapa como futbolista en el pasado mes de mayo, luego de que en Alajuelense optaran por no renovarle más su ligamen deportiva como jugador. Su aventura por como jugador erizo fue de dos años, ya que había llegado en el 2019.

En sus días en el camerino del León cumplió el rol de líder nato, donde le dio una mano a los jóvenes rojinegros, que lo veían con respeto por la gran carrera del mundialista en Brasil 2014 con La Sele, que ganó la 30 y la Liga Concacaf con los erizos.

Este 5 de octubre, Junior fue presentado como asistente técnico de Albert Rudé, que eligió al respetado ex-defensor nacional en su staff. Desde su retiro, Díaz estaba trabajando con el también entrenador español de la Sub-15 de La Liga, Albert Ballestero.

Pero una llamada de Lleida cambió todo y ahora estará con el primer equipo, donde ya no correrá más en la cancha, sino que lo hará desde la banca girando instrucciones.

A sus 38 años, el ex-jugador se considera como un hombre de fútbol, por lo que estar en un equipo con una gran estructura deportiva es algo que lo motiva, por ello desea continuar viendo que la parte metodológica y de éxitos siga creciendo en el club.

«Me gustó cuando jugaba como la gente empezó a valorar mi trabajo y después ver como se trabajaba dentro de la institución porque apenas estaba empezando el proyecto con Agustín Lleida y veía que el camino era el que tenía que ser, se venía juntando todo con la parte deportiva, estaba mejorando notablemente y la infraestructura como lo pueden ver, obviamente lo que se quiere metodológicamente viene creciendo.

¿Cómo uno no va estar en un lugar así? Como no va querer, entonces para mi es muy importante seguir acá y poder ayudar a una institución, que yo siento que uno cuando esta en la institución debe pensar en el bien de la institución y no en el de uno, es ahí donde uno realmente quiere a la institución y se siga siendo historia, porque uno como persona esta tratando de colaborar para que la historia sea más grande.

No pensar en beneficio propio y entonces, a partir de ahí es lo que me gusta, soy un hombre de fútbol y estar ligado acá para mí ha sido un gran orgullo y privilegio», afirmó con mucha seguridad Junior Díaz.

Desde el pasado 30 de septiembre, Díaz inició labores con el primer equipo erizo, debido fue junto a Wardy Alfaro quién dirigió en la derrota de 1-0 ante Cartaginés.