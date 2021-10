Redacción- En julio del 2019, un agente de Parques y Vida Silvestres de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés), vio por primera vez al alce incómodo con un neumático al rededor del cuello. El alce se volvió el más famoso del estado, debido a sus fotos que comenzaron a circular por las redes sociales y finalmente después de dos años, los oficiales lo lograron liberal.

Todo inició hace dos años, cuando los oficiales de CPW, realizaban una encuesta de población para los borregos cimarrón de las Montañas Rocosas y para las cabras de montaña en el Monte Evans Wilderness, y en esos momentos, un agente de CPW vio por primera vez al alce, según informó un comunicado de prensa de CPW este lunes.

Los oficiales del estado intentaron en múltiples intentos tratar de quitarle la llanta al animal, sin embargo, este siempre huía y se les hacía muy difícil volver a localizarlo. Fue hasta este sábado que unos vecinos de Denver, llamaron para informar que habían visto al animal cerca de Pine Junction, más tarde, los oficiales lograron dar con el animal y sedarlo.

Luego de cuatro intentos por capturarlo en la última semana, los agentes de CPW Scott Murdoch y Dawson Swanson, fueron los que lograron tranquilizar de manera segura al animal de 4 años y más de 270 kilogramos. Para lograr quitar la llanta, los agentes tuvieron que cortar las astas del alce.

«No fue nada fácil. Tuvimos que moverlo bien para sacarlo porque no pudimos cortar el acero en el talón de la llanta. Hubiéramos preferido cortar el neumático y dejar las astas para su actividad de surcos, pero la situación era dinámica y teníamos que quitarle el neumático de cualquier forma posible», dijo Murdoch en el comunicado de prensa

Cabe destacar, que los cuernos de los alces se regeneran todos los años, como parte de su ciclo natural.

Los agentes se sorprendieron del buen estado en el que se encontraba el cuello del animal.

«El pelo se había restregado un poco. Había una pequeña herida abierta tal vez del tamaño de una moneda de cinco centavos o una moneda de veinticinco centavos, pero aparte de eso, se veía muy bien. De hecho, me sorprendió bastante ver lo bien que se veía», dijo Murdoch

El misterio sigue siendo cómo y cuándo el alce se atascó en la llanta. Sin embargo, CPW dice que esto pudo suceder cuando el alce era más joven o durante el invierno cuando cuando se despojó de sus astas.

