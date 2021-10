Cancerbero se ha adueñado de la estelaridad y hasta es tomado en cuenta para la Selección Nacional

Redacción- Marco Herrera salió a defender la calidad y personalidad que tiene el Aarón Cruz para ser el portero titular de Saprissa.

Debido a que el asistente técnico del Monstruo considera que el cancerbero de 30 años de edad es criticado injustamente.

Puesto que en jugadas que termina cometiendo algún error es señalado fuertemente por parte de la afición morada.

Sin embargo; los aplausos no son igual de fuertes cuando logra salvar al equipo y se convierte en determinante para conseguir un resultado positivo.

Aspectos por los cuales el auxiliar de Mauricio Wright resaltó la valentía que tiene el portero oriundo de San Carlos para aguantar las fuertes críticas hasta de los mismos aficionados.

«Sentimos que está bien resguardado el marco con Aarón, es un muchacho que ha ido creciendo, lo que pasa es que con Aarón pasa un fenómeno particular, él no se puede equivocar porque le caen duro y pesado, cuando Aarón falla no sirve Aarón y no sirve Roger Mora, pero cuando Aarón para cuatro penales como en las finales, cuando es el mejor nadie habla de Roger Mora, nadie habla de nadie».

«Es el portero que tenemos en este momento, estamos muy satisfechos con lo que está haciendo y que Aarón es un gran muchacho primero, nosotros vemos las personas, después el jugador, uno no puede ver un jugador si no crece, si no avanza porque es cerrado, porque tiene ego, por muchas cosas que no permiten que el ser humano crezca y Aarón tiene todos esos atributos de humildad, de ganas de aprender y es nuestro portero titular el día de hoy», declaró el asistente técnico.

Palabras de respaldo para Cruz que se dieron la tarde de ayer domingo luego de que Saprissa consiguió un empate por marcador de 1-1 visitando al Municipal Grecia.

Encuentro en el que Herrera tuvo que hacerse cargo del equipo, puesto que Wright se encontraba cumpliendo un partido de sanción por acumular cinco tarjetas amarillas.