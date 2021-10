Se convertirá en la primera persona en Colombia en acceder a la eutanasia sin ser paciente terminal

Redacción – La colombiana con una enfermedad degenerativa, Martha Sepúlveda, sí será sometida a una eutanasia luego de que así lo ordenara un juez de ese país.

El fallo establece que, dentro de las 48 horas siguientes a la orden, la clínica debe coordinar con Sepúlveda la fecha y la hora para el procedimiento.

Sepúlveda tiene 51 años y se convertiría en la primera persona en Colombia en acceder a la eutanasia sin ser paciente terminal, lo que celebró con mucha alegría a pocos días de morir.

Fue el viernes 8 de octubre, dos días antes del procedimiento, le deslizaron una carta debajo de su puerta donde confirmaba que le cancelaron el procedimiento.

La clínica argumentó que su enfermedad no había progresado en los últimos tres meses y, por ende, tenía una mayor expectativa de vida a la indicada antes; no obstante, un examen médico reveló que tenía un mayor deterioro de la marcha y «había perdido fuerza en sus miembros superiores».

Para el 10 de octubre estaba programada, originalmente, su eutanasia. Días antes, ella expresó al medio de comunicación local, Noticias Caracol, que se sentía aliviada por ello.

«En el estado que la tengo (la enfermedad), lo mejor que me puede pasar es descansar. Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos», destacó.

El juzgado 20 civil de Medellín les ordenó «cumplir con lo establecido por el comité científico interdisciplinario para morir dignamente, en acta emitida el pasado 6 de agosto del presente año, por medio de la cual, se le informa y reconoce a la tutelante, que cumple con los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia».