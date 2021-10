Redacción- El domingo 10 de octubre, Martha Sepúlveda, será la primera persona sin una enfermedad terminal en obtener una muerte asistida en Colombia.

La mujer de 51 años sufre desde 2019 de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que va afectando la movilidad del cuerpo.

En una entrevista con el medio de Noticias Caracol manifestó que «desde el plano espiritual, estoy totalmente tranquila».

“En el estado que la tengo (la enfermedad), lo mejor que me puede pasar es descansar. Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, dijo Martha.

La mujer explicó que eligió el día domingo para su muerte porque “siempre vamos a la iglesia, a la misa”.

El 22 de julio pasado la Corte Constitucional colombiana permitió el procedimiento.

Según comunicó la agencia EFE, «siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable».

Colombia es un país pionero en el derecho a la muerte asistida en América Latina y también en el mundo.