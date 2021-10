Vargas cuenta con gran regularidad en Colombia

Redacción – ¿No es de los chineados? Es la pregunta que se hacen muchos ticos al ver como Juan Pablo Vargas brilla con luz propia en el popular Club Millonarios de la primera división de Colombia, pero viene a La Sele y no juega ni un solo minuto.

Vargas es catalogado por muchos medios de comunicación cafeteros como uno de los mejores zagueros, gracias a su constancia y su buen nivel defendiendo uno de los clubes más ganadores de la nación sudamericana.

Desde buenas coberturas, barridas acertadas sin cometer falta y sobretodo mucha garra en la cancha, son el sello del defensor de 26 años, que con su 1,92 metros se ha dado a respetar con «Millos» donde goza de la confianza del timonel, Alberto Gamero.

Esos ha ayudado para que el formado en Alajuelense contabilice en el semestre un total de 1260 minutos en 14 partidos, donde ya ha dado dos asistencias. Los dos únicos partidos que se perdió ante Patriotas y América de Cali es porque estaba en La Sele.

En las últimas convocatorias de la Tricolor en septiembre y octubre ha estado presente en las convocatorias, pero lamentablemente ha tenido que ver los juegos en la banca. Eso ha generado molestia en muchos costarricenses, que desean verlo en acción.

El no ver minutos ha hecho que fanáticos señalen en redes sociales, que Vargas no es los consentidos a lo interno de La Sele y por eso no ve minutos. Pero lo cierto, es que los defensores centrales titulares de Suárez son Óscar Duarte y Francisco Calvo.

Pero Juan Pablo tiene una virtud, ya que no solo puede jugar de central, sino que también como lateral izquierdo, posición que ha cumplido en varias ocasiones con Millonarios, club con el que tiene contrato hasta diciembre del 2023.

Pese a esa posición secundaria que puede desempeñar, Luis Fernando Suárez no le ha dado la confianza para defender al representativo patrio, con la cuál tiene 4 partidos Clase A desde su debut en la era del Macho Ramírez en el 2017.

Lea también: Diputados dan visto bueno a plan de patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte

No hay dudas, que Juan Pablo merece una oportunidad de poder defender a la Tricolor y que mejor que sea convocado para los duelos de noviembre ante Canadá y Honduras, donde se ocupan zagueros laboriosos que dejen la vida por la camiseta tica.