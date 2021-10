Baldwin se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter con un “hilo”, la mañana de este 22 de octubre, para expresar a sus seguidores como se siente con respecto al incidente que provocó la muerte de una mujer en el set de la nueva película «Rust».

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021