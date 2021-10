González dejó una enorme huella en la Selección Nacional

Redacción – El veterano defensor patrio, Giancarlo «Pipo» González, confirma que su retiro de La Sele es definitivo, por lo que no volverá más a vestir la camisa de la Tricolor tras tomar una decisión que comunicó al propio Luis Fernando Suárez.

González reveló que su adiós no se dio por ningún tipo de problemas con algún seleccionado o miembro del cuerpo técnico, sino que se dio porque ya no se sentía al 100% con la camiseta de Costa Rica, la cuál siempre defendió a muerte.

Ante ello, el zaguero de 34 años optó por hacerse a un lado y así cerrar su etapa con la Tricolor, que duró un total de 11 años. Su debut fue en junio del 2010 y su último duelo con el cuadro patrio lo disputó julio del 2021 en la Copa Oro.

Durante ese tiempo registró 87 partidos Clase A y dos goles. Además, participó en cinco Copa Oro junto con las actuaciones en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018. En ambas jugó ocho compromisos siendo clave en la zaga de La Sele.

Esta renuncia de González a la Tricolor es definitivo, por lo que no volverá para amistosos, duelos oficiales o algún torneo que asista el país, ya que desea darle su espacio a algún joven defensor, que llegue a representar a Costa Rica de gran forma.

Pipo González confirmó que ya no se sentía pleno en La Sele, por lo que decidió cerrar su ciclo como seleccionado y por ello, considera que fue honrado con él y el país.

«Quiero aclarar que salí de la Selección Nacional por problemas y esas cosas, pero totalmente en desacuerdo y totalmente mentira eso. Pipo González simplemente tiene más de 10 años en la Selección, no me sentía al 100% y no me sentía pleno, hablé con Luis Fernando Suárez que es el líder de la banda, él me entendió y siento que la vida es de ciclos, Pipo pues le dio a la selección como la selección me dio todo a mí.

Estoy sumamente agradecido y obviamente le deseo mejor a los compañeros, tengo grandes amigos ahí, como todo grupo de 25 o 30 jugadores, con algunos te llevas mejor que otros, pero eso no quiere decir que hay problemas o eso, entonces aclarar eso y después que mi ciclo en la selección está cerrado por completo, cierro mi capítulo.

La verdad que siento que estás al 100% o mejor no estás, se pelea un mundial y esas cosas, entonces la verdad que estoy siendo honrado conmigo como con el país, siempre tuve compromiso, entrega durante los años que estuve en la Selección Nacional y siento que a la hora de tomar esta decisión, afición, compañeros y Fedefútbol me entienden, por lo que deben respetar mi decisión», dijo González a Deportivas Columbia.

Este adiós de González le dará chance a defensores como Juan Pablo Vargas, Aarón Salazar, Fernán Faerron y otros más, que desean ganarse un puesto.