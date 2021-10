Rudé todavía no conoce la derrota al mando del León

Redacción – El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, aplaude por todo lo alto a Albert Rudé por sus entrenamientos dinámicos y muy modernos con el León.

Ocampo está muy feliz con la gestión del timonel español de 34 años, que le ha cambiado por completo la cara a La Liga, que guía con su metodología europea.

Esa forma de trabajar de Rudé ha dejado encantada a la directiva de Alajuelense, que sigue muy de cerca las practicas del ibérico, que llega al clásico invicto al mando de los erizos, debido que ha suma 10 puntos de 12 posibles en cuatro partidos dirigidos.

Todo eso habla muy bien de la gestión del europeo, que ha hecho caso omiso a las críticas por su aparente falta de experiencia, por lo cuál el mandamás erizo discrepa bastante con la gente que crítica por esa situación al timonel.

Fernando Ocampo habló en el programa 120 minutos y aprovechó para llenar de elogios al ibérico por su forma de trabajar, que ha llegado a potenciar al León.

«Discrepo bastante en el tema de la experiencia, yo no sé porque no le llaman experiencia haber dirigido al segundo equipo de Monterrey, Pachuca e Inter Miami con los jugadores que tienen. Me gustaría ver cuáles entrenadores ticos tienen ese currículo, al final de cuentas no es donde ha estado ni que ha hecho, acá es lo que puede hacer, acá vamos midiendo el resultado día a día, el apoyo hacia Rudé y su cuerpo técnico es total.

El mismo es consciente que tiene que ir cada día a buscar los resultados y el gran objetivo siempre es partido que sigue, en este caso en el Clásico Nacional tenemos una espinita clavada, que vamos ir a sacarla el sábado. A mí me gusta ir a los entrenamientos y ahí hablo con Rudé, la verdad que tenemos una buena comunicación.

Rudé tiene una gran ventaja, es que a uno le gusta, porque va y las explicaciones que da, conocimiento que tiene motiva muchísimo, uno también lo hace por ver cada vez que puede sacar el tiempo y escaparse, llegar al entrenamiento porque sin duda alguna son entrenamientos muy dinámicos, muy modernos que a uno lo motivan», afirmó Ocampo.

El Clásico Nacional se realizará este sábado 30 de octubre a las 7:00 pm en el Estadio Alejandro Morera Soto, que lucirá sus mejores galas para el duelo.