Oviedo mostró su malestar por renuncia de Ugalde

Redacción – El lateral izquierdo nacional, Bryan Oviedo, dejó saber su malestar por la inesperada renuncia de Manfred Ugalde a La Sele, quién a su parecer le faltó un poco el respeto a sus compañeros en el conjunto patrio.

Oviedo llegó al país este 3 de octubre procedente de Dinamarca, donde está borrado por completo del FC Copenhague, pese a ello continúa presente en las convocatorias.

Con más de 60 partidos Clase A con la Tricolor, Bryan es uno de los hombres de rodaje de la Tricolor, por lo que reveló que le tomó por sorpresa la decisión de Ugalde de dimitir de La Sele mientras Luis Fernando Suárez este al mando.

Ugalde renunció con una carta publicada en sus redes sociales, donde dejó saber que el timonel patrio lo expuso y descalificó públicamente, lo cuál le molestó al juvenil.

Dicha decisión ha generado gran cantidad de comentarios hacia el futbolista del FC Twente de los Países Bajos, que tomó una decisión desafortunada para Oviedo, que deja claro que en La Sele han tratado de crear un buen grupo con grandes esfuerzos.

Por lo que lo hecho por Manfred Ugalde es inaceptable para el mundialista en Rusia 2018, que afirma que es difícil tener a todos los jugadores contentos en el combinado patrio, por lo que señala que debería asesorarse mejor en sus decisiones.

Bryan Oviedo le tiró con todo al joven atacante nacional, a quién le pide no solo pensar en él, sino que piense en Costa Rica y en la eliminatoria mundialista.

«Me tomó por sorpresa y la verdad que nunca pensé que algo así pasara, la verdad si sentía las cosas en los partidos pasaron no salieron como queríamos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico teníamos una muy buena relación.

Creo que el cuerpo técnico ha hecho grandes esfuerzos para que estemos contentos y obviamente es difícil tener a todos contentos, pero tratamos de hacer un grupo que es lo que nos hace fuertes para tratar de ir al mundial, esto no es solo de uno, dos o tres partidos, estos son de muchos partidos que tenemos que jugar para ir al mundial.

Hemos tenido muchos ejemplos de compañeros o en mi caso para el Mundial de Brasil 2014, jugué toda la eliminatoria y al final, no pude ir a la Copa del Mundo. Así que muchos compañeros no han jugado una eliminatoria y van al mundial, porque esto es muy lejos. Esto no es de pensar de tu propio bienestar, sino de pensar en La Sele y otras personas. Es un grupo y al hacer eso, nos falta un poco el respeto como compañeros. Esto es Costa Rica, no es de algunos es de todos», afirmó Bryan Oviedo Mariosegura.com.

Otros jugadores como Álvaro Saborío y Óscar Duarte también ven con malos ojos la decisión de Ugalde, que es el gran ausente en la nómina de La Sele para octubre.