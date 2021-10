Redacción. El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, aseguró que la entrada en vigencia del código QR es un burla al sector productivo.

«Algunos miembros del Poder Ejecutivo creen que San José es Costa Rica pero se les olvida que existen personas en este país que todavía no tienen un teléfono celular o que a su correo electrónico no le va a llegar el Código QR porque no tienen correo o no tienen computadora», dijo.

«El tema es ¿están de lado del sector productivo o están del lado de los caprichos de este Presidente por pedir este tipo de cosas?», destacó.

El legislador dijo que si había alguna expectativa de que el sector turístico se levantaría en enero y febrero cuando viene la temporada alta con estos anuncios están llevando a la ruina al sector.