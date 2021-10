Liguismo le guarda un enorme cariño al colombiano

Redacción – El respetado entrenador colombiano, Jorge Luis Pinto Afanador, dejó saber su enorme amor por La Liga, al cuál califica como esas novias de las que se queda enamorado toda la vida.

La figura del colombiano es muy representativa para los manudos, debido que el timonel se proclamó campeón en las temporadas 2001-2002 y 2002-2003.

Además, consiguió la Copa Interclubes Uncaf 2002. Ese paso por El Equipo de su Gente vive en la memoria del estratega cafetero, que califica lo vivido en la institución como un sentimiento hermoso y lindo. El amor de Pinto por la ⁦@ldacr⁩ se mantiene intacto pic.twitter.com/AeTplNgQOh — Loko (@johnnywgv) October 26, 2021 Incluso, considera que tuvo un grupo maravilloso de jugadores, ya que en esa etapa comandó jugadores como Wilmer López, Álvaro Mesén, Luis Marín, Josef Miso, Sandro Alfaro, Alejandro Izaguirre, Esteban Sirias, Carlos Castro, Steven Bryce y entre otros más. Lea también: Brandon Aguilera: la perla de Alajuelense que busca destacar en La Sele Sub-20 Ese magnifico equipo que tuvo al mando lo ganó todo y le dio grandes alegrías a la afición eriza. En sus días como timonel manudo nunca perdió ni un solo Clásico Nacional ante Saprissa, lo cuál se siente orgulloso el colombiano que tuvo de hijo al Monstruo. Jorge Luis Pinto estuvo de invitado en el programa Cracks CR de TD Más y dejó saber su amor por Liga Deportiva Alajuelense, a la cuál quiere de gran manera.

«Hay un sentimiento mayor, lo que viví en La Liga fue hermoso, lindo y ganamos todo, un grupo maravilloso y unos directivos sin iguales, se lo digo con toda la honradez y no los he encontrado nuevamente, hubo corazón con corazón y hubo pasión, me encantaba el equipo y lo quiero. Le deseo lo mejor y es un cariño especial, es de esas novias de las que uno queda enamorado», afirmó Jorge Luis Pinto Afanador.

Pinto está muy de cerca de volver a dirigir a sus 68 años, ya que actualmente está en negociaciones para llegar a dirigir a la Selección Nacional de Guatemala, que le habría ofrecido un proyecto de cara al Mundial del 2026.