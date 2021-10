La cirugía duro alrededor de dos horas y la receptora de la operación tenía muerte cerebral

Redacción- ¡Un logro histórico! por primera vez, los médicos cirujanos del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, transplantaron exitosamente un riñón de cerdo a una mujer que tenía muerte cerebral el pasado 25 de septiembre.

La novedosa cirugía duro alrededor de dos horas y fue dirigida por el reconocido cirujano estadounidense, el Dr. Robert Montgomery. Según información publicada por USA Today, el Dr, implantó el riñón de cerdo en el muslo izquierdo de la mujer, para poder tener el órgano a la vista y poder monitorizarlo con facilidad. Montgomery afirmó que el transplante funcionó incluso mejor de lo que esperaban.

“Se parecía a cualquiera de los trasplantes con donantes vivos que he realizado. Muchos riñones de personas fallecidas no funcionan de inmediato y tardan días o semanas en arrancar. Este funcionó enseguida”, explicó Montgomery a The New York Times

Según explicaron los investigadores a USA Today, el riñón transplantado funcionó correctamente durante 54 horas, después de la cirugía, la mujer con muerte cerebral fue desconectada de una máquina de soporte vital que mantuvo su sangre fluyendo para poder completar el experimento.

La familia de la mujer con muerte cerebral había autorizado previamente la cirugía, debido a que consideraban y creían firmemente en que la paciente la cual era una donante y amiga de personas insuficiencia renal sometidas a diálisis, le hubiese gustado participar.

España ha sido líder mundial en donación de órganos durante tres décadas, pero debido a la dramática caída de los accidentes de tráfico en el país (la cual es la fuente tradicional de órganos) también está obligando a las personas a buscar alternativas.

El fundador de la exitosa Organización Nacional de Trasplantes de España, Rafael Matesanz felicita al nuevo avance, aunque recalca que todavía quedan muchas interrogantes, antes de dar el salto a la clínica.

“La experiencia es fascinante porque, al menos a corto plazo, la modificación genética introducida ha permitido salvar la barrera interespecies, algo que se perseguía desde hace décadas”, mencionó Matesanz

El Dr. Robert Montgomery afirma que el siguiente paso posiblemente será, intentar trasplantar un corazón, un órgano vital y con una mayor lista de espera, aunque ya existan corazones artificiales que permiten ganar tiempo para encontrar un donante.

La Organización Mundial de la Salud calcula que se hacen aproximadamente 130.000 trasplantes al año en todo el mundo, menos del 10% de los necesarios.