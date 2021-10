Se espera que el estreno de la famosa telenovela colombiana sea a principios del año 2022

Redacción- Luego de que se anunciaran los actores/actrices que volverían para reencarnar a sus viejos personajes en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, los fanáticos de la exitosa telenovela no tardaron en comenzar a cuestionar el por qué Michel Brown, el que interpretaba a Franco el menor de los hermanos Reyes, no apareció en esa lista.

Brown desde hace meses aseguró que no participaría en la nueva temporada, afirmando de que tenía proyectos y compromisos previos que le impedían participar.

El pasado mes de agosto, cuando comenzaron a circular los rumores de que la segunda temporada de la legendaria telenovela colombiana estaba cada vez más cerca de grabarse, Brown aclaró en Radio Mitre que él no tendría ninguna participación en el nuevo proyecto.

“Voy a estar en otro proyecto y por eso no voy a poder estar. Creo que gran parte del elenco si va a poder estar. Al mismo tiempo que ellos empiecen a grabar yo no voy a poder estar porque esas fechas ya las tengo reservadas» afirmó Brown en el medio argentino

Cabe destacar, que Brown lleva afirmando su posición sobre no participar en el nuevo proyecto desde hace casi un año. El año pasado en octubre tuvo una entrevista con el medio español FórmulaTV.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea, así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo. Me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, explicó el argentino al portal FórmulaTV

Pese a que el argentino no formará parte de esta nueva entrega, no tardó en demostrar su amor en los comentarios al ver el reencuentro de sus ex-compañeros.

Actualmente la telenovela se está grabando en Colombia e iniciará con un trágico crimen que envuelve a la familia Reyes-Elizondo, se espera que su estrena sea a principios del año 2022.