Retana ve a Soto como un activo importante del fútbol tico

Redacción – El presidente del Team, Juan Carlos Retana, afirma que están dispuestos a ceder a Jafet Soto para que ayude a la Fedefútbol a enderezar la ruta de La Sele en la octagonal Final de la Concacaf, donde actualmente son quintos con 6 puntos.

Retana está preocupado por la incomoda situación del país en la eliminatoria, por lo que en el cuadro florense le darían una mano a la Tricolor prestándoles a uno de los activos más importantes del fútbol costarricense.

Soto Molina es considerado como uno de los mejores gerentes del fútbol nacional, lo cuál ha hecho que muchos aficionados lo pidan en la Federación, con el fin de que aporte sus grandes conocimientos en pro del cuadro patrio.

Para el jerarca del Herediano tener a Soto es muy valioso, por lo que no vería bien que Soto se vaya de forma definitiva del Team, ya que es clave en la institución pero si estarían dispuestos a prestarlo para que aporte todo lo que sabe a la Tricolor.

Juan Carlos Retana conversó con Deportivas Columbia y afirma que en Herediano desean ayudar a la Selección Nacional, por lo que ponen sus recursos administrativos y deportivos en pro de Costa Rica en la octagonal.

«No se me lleven a Jafet Soto del Herediano, empecemos por ahí (risas). Pero creo que es un activo importante para el fútbol nacional, pero no creo que estamos cerrados a eso y que no se esté dando de una forma indirecta porque si hay algo que ha caracterizado al Herediano es el apoyo a la Selección Nacional y creo que todos los equipos estamos en la misma sintonía, porque necesitamos clasificar a Catar 2022.

Así que los recursos que se tengan administrativos y deportivos siempre van a estar a la disposición de la Fedefútbol, con la que tenemos muy buena relación y apoyo incondicional para ellos. Si es para el bien de Jafet, sería ideal por el aprecio que le tengo. Pero sería lamentable para el Herediano, para mi como presidente del club serían perder los dos brazos prácticamente», afirmó Juan Carlos Retana a Deportivas Columbia.

Jafet Soto es una voz autorizada para hablar de la Tricolor, ya que en sus días como futbolista registró 62 partidos Clase A y 9 goles. Lo cuál habla bien de su gran conocimiento de lo que representa defender al país.