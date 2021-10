La viceministra Académica del MEP, Melania Brenes Monge, dio unas palabras.

“En el marco de esta contribución, diferentes socios estratégicos han dado apoyo al Ministerio de Educación Pública para generar productos digitales y variados recursos educativos de ‘Aprendo en Casa’. En el año 2020, elMinisterio de Justicia y Paz, el MEP, Ministerio de Cultura y Juventud, y un grupo de artistas nacionales con el apoyo We Could Be Music, desarrollamos un proceso educativo de canciones, denominadas ‘Cantemos en Casa’: seis hermosas canciones que nos hablan de temas como matemáticas e inglés, para el apoyo en la formación de las personas estudiantes de la primera infancia y también del primer ciclo de la Educación General Básica”, expresó Monge.