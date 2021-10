Redacción – ¡Qué orgullo! Es la frase que describe a la perfección la nominación de Keylor Navas, que destaca entre los 10 nominados a mejor portero del año en el Premio Lev Yashin o conocido como la «Araña Negra» de la prestigiosa revista France Football.

Navas ha cumplido con creces en el París Saint Germain de Francia y en la selección, lo cuál le ha valido al arquero de 34 años para estar entre los candidatos.

Costa Rica sigue en la órbita del fútbol mundial por Navas, que sigue manteniendo un fantástico nivel en el popular conjunto francés, que tiene en su nómina también a Donnarumma que también figura en la lista en busca de este reconocimiento.

«Gigi» Donnarumma es gran favorito para ganar el premio, gracias a su brillante actuación con la Selección de Italia, que volvió al trono europeo tras ganar la Eurocopa teniendo al arquero de 21 años como pieza clave.

En la lista también destaca Emiliano «Dibu» Martínez, portero argentino del Aston Villa de Inglaterra, que fue clave para que la albiceleste se consagrara campeona de América. Sin dudas, que también parte como favorito.

Además, aparecen los arqueros nacidos en Eslovenia, Samir Handanovic del Inter de Milan de Italia y Jan Oblack del Atlético de Madrid de España. Otro que aparece es Thibaut Courtois del Real Madrid y Manuel Neuer del Bayern Múnich.

La ceremonia de entrega será el 29 de noviembre, a parte de este premio a mejor arquero también se entrega el balón de oro donde hay 30 candidatos, donde figuran hombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pedri, Neymar, Jorginho y entre otros.

Here are the last nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine

