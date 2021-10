Martínez es actualmente gran amigo de «Rambo» de León

Redacción – El recordado ex-jugador hondureño, Julio César «Rambo» de León, afirma que el mejor defensor tico que enfrentó en sus días como futbolista fue Gilberto «Tuma» Martínez, con quién chocó a nivel de clubes y selección.

De León es uno de los futbolistas catrachos más respetados de la historia, gracias a su gran talento y calidad, que lo llevaron a jugar varios años en el Calcio Seria A de Italia con clubes como Parma, Torino, Génova, Reggina y Fiorentina.

Ese paso por estos clubes italianos llevó al hondureño a enfrentarse en reiteradas ocasiones con el «Tuma» que en el Calcio jugó con el Brescia, AS Roma y Sampdoria, por lo que se dio el lujo de tener duelos épicos con «Rambo» dentro de la cancha.

Para el ex-número 10 de la Selección de Honduras ver frente a frente a Martínez era una pesadilla en los partidos, debido que describe al zaguero costarricense como un «animalito» y una «chinche» que no lo dejaba hacer nada en el terreno de juego.

Dichos duelos entre de León y Martínez eran llenos de patadas de parte del defensor, que recibió más de una «trompada» del catracho, que señala que entre ellos tienen un carácter igual, por lo que los llevó hacerse buenos amigos.

Julio César de León conversó con AMPrensa.com y afirma que hoy en día cuesta encontrar un jugador como Martínez, que tenía marca y calidad para jugar al fútbol.

«Esa puercada que jugó en el Brescia de Italia, un tal Tuma Martínez, ese desastre y me llenaba a patadas en el Calcio (risas). Tuma Martínez era fuera de serie, el mejor defensor tico que enfrenté. Que animalito ese, ese era una chinche, me daba duro y le pegaba una trompada, pero me seguía dando duro todavía. Por algo somos buenos amigos, porque los caracteres son iguales.

Los otros defensores que enfrenté también eran buenos, pero de ahí como Tuma no había. Tenía marca y calidad, las dos cosas, es difícil encontrar en un jugador de hoy en día las dos cosas, o marca o es poco bueno con la pelota pero Martínez tenía las dos cosas.

Recuerdo que en Italia me lo topé muchas veces, le decía que lo iba agarrar a trompadas a Costa Rica, Pura Vida carajo (risas). Nos dábamos duro», afirmó Julio César «Rambo» de León a AMPrensa.com.

Actualmente, Gilberto «Tuma» Martínez es técnico del Barrio México en segunda división y «Rambo» de León cuenta con una escuela de fútbol, donde forma las nuevas joyas del fútbol hondureño. Estas grandes figuras mantienen comunicación continua.