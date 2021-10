Florenses viven un momento fabuloso con Jeaustin Campos

Redacción – El presidente de Herediano, Juan Carlos Retana, no se confía del buen momento florense en el campeonato y por eso recuerda fracaso de La Liga el torneo pasado, donde fueron líderes e invictos pero sin llegar a la final.

Retana mantiene los pies en la tierra pese al gran momento del equipo que nació grande, que al mando de Jeaustin Campos registra seis victorias y un empate.

Esos números han consolidado a los rojiamarillos en el primer lugar del torneo al registrar 31 puntos en 16 jornadas disputadas. Lo cuál ha hecho que tengan una distancia de seis puntos sobre Saprissa, Alajuelense y Grecia que registran 25 unidades.

Pese a ese buen nivel del Team en el año de su centenario, el jerarca se mantiene tranquilo y señala que los resultados solo reflejan el buen desempeño del cuerpo técnico florense, pero que en Fuerza Herediano son muy reservados.

Juan Carlos Retana habló con Deportivas Columbia y señala labor de Campos es impecable, pero que no pueden tirar las campanas al aire tras el fracaso que vivió Alajuelense, donde fueron líderes con gran cantidad de puntos pero sin ser campeones.

«Los resultados de los últimos encuentros habla del gran trabajo que está haciendo el cuerpo técnico de Jeaustin Campos, pues muy contentos y dándole todo nuestro apoyo, pero también muy reservados verdad. No en cuánto al trabajo de Jeaustin Campos, que es impecable, si no que por el hecho de que no podemos tirar las campanas al viendo porque no hemos ganado nada, porque ya hemos visto que en estos campeonatos no importa quién este de primero, ni tampoco como se empieza sino como se termina.

Incluso ya hemos pasado por experiencia donde hemos llegado líderes e invictos del campeonato, después hemos perdido los puntos más importantes. La Liga Deportiva Alajuelense lo acaba de hacer, fue invicto y con una cantidad de puntos impresionante pero ni siquiera llegó a la final», afirmó Juan Carlos Retana a Deportivas Columbia.

No hay dudas que Retana le tiró con todo a Alajuelense, con quién hay una añeja rivalidad deportiva que se ha mantenido a lo largo de la historia. Aunque eso sí, los florenses tiene ya más de un 1 año sin vencer al León.