Redacción- El conocido cantante manifestó en sus redes sociales que no se hizo nada en el rostro.

El artista salió a aclarar algunos rumores que circulan en redes hace varios días al verse su rostro diferente en una entrevista.

Ricky a sus 49 años parecía que tenía un físico envidiable, pero algo ha sucedido en su rostro e impacta a sus seguidores.

«Algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en cara y no me he realizado nada. Tengo líneas, botox y se me pongo se los hubiese dicho», dijo en sus redes.

El cantante manifestó que se puso un suero de multivitaminas y tuvo una reacción rara y se inflamó.

«Está todo bien, mi vida está normal y saludable», finalizó.