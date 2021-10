Rojas es consciente de las problemáticas del fútbol tico

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, afirma que se requieren cambios fundamentales en la reestructuración del fútbol tico y en la Unafut, con el fin de buscar una solución a los problemas que afectan a la Selección Nacional.

Rojas es consciente que desde hace 10 años se vienen haciendo remiendos en los campeonatos nacionales de la primera división, debido a la mala planificación que ha llevado a los directivos a tomar medidas sobre la marcha.

Esa situación ha repercutido en el combinado patrio, por lo que el mandamás morado señala que él y el Monstruo siempre estarán a la disposición de aportar a la Tricolor, a pesar que eso implique exponerse a críticas y entre otros factores.

Desde su puesto como miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, Rojas ha hecho grandes esfuerzos para tratar de cambiar cosas, pero es consciente que ese tipo de reformas solo se consiguen con un consenso, el cuál a veces cuesta lograr.

La complicada situación que vive La Sele en la eliminatoria ha puesto alerta a los directivos, por lo que Rojas señala que se deben asumir responsabilidades para que el fútbol nacional cambie de una vez por todas y así mejorar como se debe.

Juan Carlos Rojas fue entrevistado por Teletica Deportes Radio y señala que lleva 10 años en el fútbol, donde siempre ha visto ese tipo de cambios, que parecen ser un problema de nunca acabar, por lo que afirma que se requieren una pronta renovación.

«Yo ni puedo, ni voy hablar por otra gente. Yo les garantizo que de parte mía como del Saprissa estamos aportando lo que podamos aportar, eso implica exponerse e implica críticas y que así sea, si las cosas no salen asumiremos las responsabilidades que hayan de asumir y que el fútbol cambie lo que se tenga que cambiar.

Yo llevo 10 años en el fútbol y ya son 10 años de remiendos en los campeonatos, tal vez 20 años porque yo no sé como eran las cosas antes. Pero esto es un problema de nunca acabar, ciertamente aunque una sinergia muy fuerte entre la Selección Nacional y los clubes, pero también por definición hay algunos intereses, que se contraponen. Si fuera por la selección ojalá tener los jugadores tres semanas antes de cada partido.

Pero no se puede, eso no es algo de acá, es de cualquier lado. Pero efectivamente creo y lo he dicho desde hace años, que se requieren cambios fundamentales de reestructuración del fútbol tico, pero bueno para ese tipo de cambios se necesita un consenso o una amplia mayoría, entonces a veces cambiar algunas cosas no es tan fácil verdad», afirmó Juan Carlos Rojas en Teletica Radio.

Además, el mandatario morado señala que en el fútbol costarricense se toman decisiones que al final terminan siendo políticas, muchas veces no son fáciles de cambiar.