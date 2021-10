Confía en que su idea de juego se perfeccione con el pasar de los partidos

Redacción- El nuevo director técnico de La Liga, Albert Rudé, deja en claro que piensa llevar las rutas de un proceso y la de ganar la copa 31 juntas en La Liga.

Debido a que el timonel español considera que el funcionamiento del equipo se va a ir viendo mejor con el pasar de los encuentros.

Aunque sin que esto comprometa los resultados que son obligatorios en el León por tratarse de un equipo grande.

Por lo que espera ir mejorando la cara que muestran los rojinegros dentro del campo acompañado de victorias.

Mezcla a la que apunta en su primera experiencia como director técnico de un equipo, debido a que anteriormente solo había estado como asistente en distintos clubes.

«Yo creo que el proceso es importante a nivel de juego, es decir, para poder implementar una idea, para poder tener unos parámetros de juego muy claros y que se vean partido tras partido, se necesita un proceso, se necesita tiempo».

«Pero eso no significa que no podamos competir para ganar, son como dos vías que van paralelas, el proceso de jugar y el proceso de competir, nosotros vamos a competir siempre y vamos a tratar de sacar los tres puntos siempre, y el proceso va a ir acompañando eso, pero nosotros lo que no podemos es escudarnos en el proceso y dejar de competir por los tres puntos».

«Evidentemente, como dije el primer día, nosotros llegamos aquí sabiendo lo que quiere el aficionado, sabiendo lo que reclama el club como institución enorme que es y esto son títulos, entonces como decía, está la doble vía, la vía de los títulos y la vía del proceso, vamos a intentar llevar las dos lo mejor que podamos», expresó Rudé en conferencia de prensa.